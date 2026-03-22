WTA Miami: Hailey Baptiste nimmt Svitolina raus, Rybakina weiter

Die US-Amerikanerim Hailey Baptiste hat mit einem Erfolg über die an neun gesetzte Elina Svitolina überrascht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.03.2026, 23:00 Uhr

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© Getty Images Hailey Baptiste

Hailey Baptiste schlug Svitolina mit 6:3, 7:5 - überraschend auch deshalb, weil Svitolina ein bislang beeindruckendes Jahr 2026 spielt. Zum Saisonauftakt hatte sie in Auckland gewonnen, anschließend bei den Australian Open das Halbfinale erreicht. In Dubai ging es ins Finale, in Indian Wells ebenfalls in Runde der letzten Vier.

Baptiste indes hatte in Miami schwer zu kämpfen gehabt, lag in Runde 1 gegen Tatjana Maria bereit mit 1:5 hinten und musste mehrere Satzbälle abwehren. In Runde 2 hatte sie Liudmila Samsonova geschlagen.

Die Weltranglisten-45. trifft nun auf Jelena Ostapenko, die gegen Jasmine Paolini mit 5:7, 6:2, 7:5 gewann. Paolini, die Nummer 7 der Welt, kommt 2026 nach wie vor nicht in Schwung.

Für Überraschungen sorgten auch Jaqueline Cristian (6:3, 4:6, 7:6 gegen Ekaterina Alexandrova) und Qualifikantin Talia Gibson (6:2, 6:2 gegen Iva Jovic).

Ihrer Favoritinnenstellung gerecht wurde Australian-Open-Siegerin Elena Rybakina beim 6:3, 6:4-Erfolg über Marta Kostyuk sowie Jessica Pegula beim 6:2, 6:2 über Leylah Fernandez.