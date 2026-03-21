Gauff: "Mein Team wollte nicht, dass ich in Miami antrete"

Coco Gauff hat beim WTA 1000-Turnier in Miami nach einem mühevollen Sieg über Elisabetta Cocciaretto die dritte Runde erreicht. Wie die US-Amerikanerin selbst einräumt, hat sie derzeit noch immer mit körperlichen Problemen zu kämpfen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 21.03.2026, 16:35 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff hat derzeit mit Beschwerden im Arm zu kämpfen.

Gauff sprach nach dem Dreisatz-Erfolg über Cocciaretto von einem ungewöhnlichen "Unbehagen" im Arm, das ihr in den letzten Wochen zu schaffen machen und sie bereits in der dritten Runde von Indian Wells zur Aufgabe gegen Alexandra Eala zwang. "Es ist etwas Seltsames, es scheint ein Nervenproblem zu sein“, so die Weltranglisten-Vierte.

„An manchen Tage spüre ich nichts, an anderen Tagen tritt es plötzlich auf“, führte die US-Amerikanerin aus. Dennoch sei der allgemeine Verlauf positiv und die Situation besser als noch in Indian Wells. „Es wird jeden Tag besser, das ist ein gutes Zeichen“, erklärte Gauff. „Im Moment geht es darum, damit umzugehen und weiter an Wettkämpfen teilzunehmen“, fügte die Nummer vier des Turniers hinzu und betonte ihre Absicht, weiterspielen zu wollen, solange sich das Problem nicht verschlimmere.

Offenbar bestand in ihrem Umfeld jedoch keine Einigkeit über ein Antreten in Miami. „Mein Team wollte nicht, dass ich an diesem Turnier teilnehme, aber ich habe mich trotzdem dafür entschieden“, gestand die 22-Jährige.

“Erfahrungen für die Zukunft nutzen”

Die derzeitige Situation erlaube es ihr, ohne Druck an den Start zu gehen. „Ich bin in jedes Match mit einer positiven Einstellung gegangen, ohne Erwartungen“, erklärt Gauff die Herangehensweise seit Indian Wells. „Vielleicht wollte ich ihnen auch zeigen, dass sie sich geirrt haben“, fügte sie lächelnd in Richtung ihres Teams hinzu. Gleichzeitig räumt die US-Amerikanerin ein, dass solche Situationen Teil eines Lernprozesses sind. „Es wird Momente in meiner Karriere geben, in denen ich nicht hundertprozentig fit bin. Ich möchte diese Erfahrungen für die Zukunft nutzen“, so Gauff.

Sportlich geht es für die zweifache Grand Slam-Siegerin am Samstag in der dritten Runde gegen Landsfrau Alycia Parks weiter, die etwas überraschend Maria Sakkari aus dem Turnier nahm.

Hier das Einzel-Tableau in Miami

