Wann wacht Iga Swiatek aus ihrem Albtraum auf?

Iga Swiatek hat beim WTA-1000-Turnier in Miami eine historische Niederlage kassiert. Die sechsfache Grand-Slam-Siegerin befindet sich in der wohl größten Krise ihrer beeindruckenden Karriere.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.03.2026, 06:59 Uhr

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© Getty Images Iga Swiatek verlor in Miami schon in Runde zwei

Unmittelbar vor Beginn der Sandplatzsaison befindet sich Iga Swiatek in der Krise. Die Polin, die in diesem Jahr bislang bei keinem Turnier über das Viertelfinale hinauskam, kassierte beim WTA-1000-Event in Miami am Donnerstag (Ortszeit) gegen Landsfrau Magda Linette ihre ihre erste Auftaktniederlage seit den WTA Finals 2021. Und zeigte sich im Anschluss an das überraschende Aus einigermaßen ratlos.

“Im zweiten und dritten Satz war es einfach ein schlechtes Match von mir. Ich muss daran arbeiten und mich davon erholen, denn so etwas habe ich seit etwa fünf Jahren nicht mehr erlebt”, sagte Swiatek. Zuvor hatte die sechsfache Grand-Slam-Siegerin unfassbare 73-mal in Folge ihre Auftaktpartie gewonnen.

Swiatek: "Das ist der schlimmste Albtraum"

Dass diese Serie gegen Linette riss, habe vor allem mentale Gründe. "Ich habe schon immer viel nachgedacht, aber in letzter Zeit ist es einfach extrem geworden. Es fällt mir schwer, meine vielen Gedanken loszuwerden, und das war früher meine Stärke", erklärte Swiatek. Am besten habe sie gespielt, "wenn ich nicht viel nachgedacht habe".

“Tennis fühlt sich bei mir im Kopf ziemlich kompliziert an. Ich weiß, dass es eigentlich einfach sein sollte. Was meine mentale Einstellung und mein Gefühl auf dem Platz angeht, wird es noch eine Weile dauern”, gab Swiatek Einblicke in ihr Seelenleben. “Das ist der schlimmste Albtraum, den eine Spitzentennisspielerin haben kann.”

Swiatek kehrt in Stuttgart auf geliebten Sand zurück

Die Frage ist nun freilich, wann Swiatek aus diesem Albtraum aufwacht. In der Weltrangliste gehört sie seit Kurzem nicht mehr zu den Top zwei, im Race liegt die 24-Jährige nach ihrem schwachen Saisonstart gar nur auf Position neun. Wobei sie in dieser Rangliste nach Miami definitiv noch weiter hinten zu finden sein wird.

Ihren nächsten Auftritt wird Swiatek voraussichtlich auf Sand beim Porsche Tennis Grand Prix (13. bis 19. April) bestreiten. “Ich bin ein bisschen verwirrt, aber ich werde hart daran arbeiten, wieder in Form zu kommen”, kündigte die ehemalige Weltranglistenerste, die in in Stuttgart bereits zweimal den Titel holte, an. "Ich weiß, dass ich es draufhabe. Ich habe es nur für einen Moment aus den Augen verloren."