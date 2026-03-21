WTA Miami: Gauff gelingt Revanche, auch Anisimova und Mboko durch

Coco Gauff hat sich in der zweiten Runde des WTA-1000-Turniers von Miami an Elisabetta Cocciaretto revanchiert. Auch andere Topstars zogen in die dritte Runde ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.03.2026, 00:33 Uhr

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© Getty Images Sucht nach ihrer Form: Coco Gauff

Coco Gauff hat am Freitag (Ortszeit) mit viel Mühe die dritte Runde des WTA-1000-Turniers in Miami erreicht. Die Weltranglistenvierte, die zum Auftakt von einem Freilos profitiert hatte, gewann ihre Auftaktpartie gegen Elisabetta Cocciaretto mit 3:6, 6:4 und 6:3. In Doha hatte Gauff, die im dritten Satz zwischenzeitlich mit Break zurücklag, gegen die Italienerin noch glatt verloren.

Gauff, die zuletzt in Indian Wells an einer Armverletzung laborierte, bekommt es nun mit Alycia Parks zu tun. Der Lokalmatadorin gelang mit dem glatten 6:3 und 6:3-Erfolg über Maria Sakkari eine Überraschung. Neben der Griechin scheiterten in der zweiten Runde von den gesetzten Spielerinnen unter anderem Linda Noskova, Clara Tauson, Liudmila Samsonovaund Anna Kalinskaya.

Anisimova gewinnt kurioses Match

Einem frühen Aus entging hingegen Amanda Anisimova. Die zweifache Grand-Slam-Finalistin des Vorjahres rang Ajla Tomljanovic in einer kuriosen Partie mit 6:1, 5:7 und 6:4 nieder. Die Australierin wehrte im zweiten Satz kurz vor einer Regenpause einen Matchball ab und erzwang nach dieser einen dritten Durchgang, letztlich hatte aber Favoritin Anisimova das bessere Ende für sich.

Auch die an Position sieben gesetzte Jasmine Paolini erreichte durch einen Dreisatzerfolg über Taylor Townsend die dritte Runde. Deutlich leichteres Spiel hatten indes Victoria Mboko und Belinda Bencic. Während Kanadas Shootingstar gegen Anna Blinkova mit 6:2 und 6:0 gewann, setzte sich die Schweizerin gegen Zeynep Sönmez mit 6:3 und 6:2 durch.

Hier das Einzel-Tableau in Miami