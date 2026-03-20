WTA Miami live: Lilli Tagger vs. Ekaterina Alexandrova im TV, Livestream und Liveticker

Lilli Tagger trifft heute in der zweiten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells auf Ekaterina Alexandrova. Das Match gibt es ab ca. 20 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.03.2026, 07:24 Uhr

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© Getty Images Lilli Tagger trifft heute auf Ekaterina Alexandrova

Tagger hatte gestern mit Ella Seidel hart zu kämpfen, setzte sich erst im dritten Satz mit 7:5 durch. Ekaterina Alexandrova dagegen steigt wie alle gesetzten Spielerinnen erst in dieser zweiten Runde ein.

Der Sieg gegen Seidel war bereits der zweite von Lillie Tagger auf 1000er-Ebene. Den ersten hat die Osttirolerin vor wenigen Tagen in Indian Wells gegen Varvara Gracheva gefeiert.

Tagger vs. Alexandrova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Lilli Tagger und Ekaterina Alexandrova gibt es ab ca. 20 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Miami