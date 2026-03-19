WTA Miami: Laura Siegemund verliert Marathon-Match gegen Alexandra Eala

Laura Siegemund hat in der zweiten Runde des WTA-1000-Turniers von Miami knapp gegen Alexandra Eala verloren. Auch Venus Williams ist ausgeschieden.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 19.03.2026, 20:45 Uhr

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© Getty Images Laura Siegemund verlor nach großem Kampf

Laura Siegemund hat nach einem 7:6 (6), 3:6 und 3:6 gegen Shootingstar Alexandra Eala von den Philippinen den Einzug in die dritte Runde des WTA-1000-Turniers von Miami verpasst. Nach 83 Minuten sicherte sich die Deutsche im Tiebreak den ersten Satz, dann aber drehte die Nummer 31 der Setzliste auf - und verwandelte nach 3:20 Stunden ihren dritten Matchball.

Vor Siegemund hatte am Donnerstag aus deutscher Sicht bereits Eva Lys verloren. Die 24-Jährige hatte in ihrer Erstrundenpartie gegen Yuliia Starodubtseva keine Chance. Nach den Niederlagen von Lys und Siegemund sind aus deutscher Sicht in Florida nur noch Tatjana Maria und Ella Seidel im Turnier.

Ebenfalls kein Erfolgserlebnis gab es für Venus Williams. Die 45-Jährige unterlag der Britin Francesca Jones in der ersten Runde knapp mit 5:7 und 5:7 und verpasste damit ein Duell mit Vorjahresfinalistin Jessica Pegula. Auch nach der sechsten Partie im Jahr 2026 muss Williams weiter auf ihren ersten Sieg warten.

Das Einzel-Tableau in Miami