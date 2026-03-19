WTA Miami: Eva Lys verliert Comeback-Match

Eva Lys hat bei ihrem Comeback in Miami eine klare Auftaktniederlage kassiert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 19.03.2026, 20:45 Uhr

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© Getty Images Eva Lys verlor in zwei Sätzen

Eva Lys hat nach ihrer zweimonatigen Verletzungspause ein enttäuschendes Comeback erlebt. Die 24-Jährige, die aufgrund von Knieproblemen seit den Australian Open zu Beginn des Jahres nicht mehr gespielt hatte, unterlag in der ersten Runde des WTA-1000-Turniers in Miami der ukrainischen Qualifikantin Yuliia Starodubtseva mit 1:6 und 4:6.

Nach ihrem frühen Ausscheiden im Einzel bei den Australian Open im Januar sowie der verletzungsbedingten Aufgabe im Doppel hatte Lys eine längere Pause angekündigt. Die Blessur hatte sie sich beim United Cup in Sydney zugezogen.

Zuletzt hatte Lys ihre geplante Rückkehr in Indian Wells kurzfristig abgesagt.

Das Einzel-Tableau in Miami