WTA Miami: Matchball abgewehrt! Lilli Tagger ringt Ella Seidel nieder

Lilli Tagger ist beim WTA-1000-Turnier in Miami durch einen Dreisatzerfolg über die Deutsche Ella Seidel in die zweite Runde eingezogen. Im dritten Satz wehrte Österreichs Youngster einen Matchball ab.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.03.2026, 23:36 Uhr

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© GEPA pictures Lilli Tagger gewann in drei Sätzen

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Lilli Tagger hält beim WTA-1000-Turnier in Miami die rot-weiß-rote Fahne noch. Nach der Niederlage von Sinja Kraus gegen Alycia Parks setzte sich Österreichs 18-jähriger Shootingstar zum Auftakt des Hartplatzevents in Florida gegen die Deutsche Ella Seidel nach hartem Kampf mit 6:7 (8), 6:4 und 7:5 durch. Im dritten Satz wehrte Tagger einen Matchball ab.

Im ersten Durchgang hatte zunächst noch Lucky Loser Seidel zwei Satzbälle abgewehrt, das Momentum des gewonnenen Tiebreaks konnte die 21-Jährige aber nicht transportieren. Im zweiten Abschnitt unterliefen der Weltranglisten-86. zu viele Fehler, die Wildcard-Inhaberin Tagger für sich zu nutzen wusste.

Tagger nun gegen Alexandrova

Auch im dritten Satz war lange alles offen: Zunächst lag Tagger mit Break voran, dann wieder Seidel. Im zehnten Game fand die Deutsche sogar einen Matchball vor, Tagger konnte diesen jedoch entschärfen und durfte wenig später ihrerseits über den Einzug in die zweite Runde jubeln.

Tagger bekommt es in der zweiten Runde mit der an Position elf gesetzten Russin Ekaterina Alexandrova zu tun. Aus deutscher Sicht ist nach den Niederlagen von Seidel sowie Eva Lys, Laura Siegemund und Tatjana Maria keine Spielerin mehr im Turnier dabei.

Hier das Einzel-Tableau in Miami