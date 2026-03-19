WTA Miami: Tatjana Maria macht deutsches Fiasko perfekt

Beim WTA-1000-Turnier in Miami sind am Donnerstag alle vier deutschen Hauptfeld-Starterinnen ausgeschieden. Als letzte Spielerin erwischte es Tatjana Maria.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 19.03.2026, 23:37 Uhr

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© Getty Images Tatjana Maria streckte sich vergeblich

Tatjana Maria hat in der ersten Runde des WTA-1000-Events in Miami eine 5:7 und 2:6-Pleite gegen die US-Amerikanerin Hailey Baptiste kassiert. Für die 38-Jährige setzte sich damit trotz einer 5:1-Führung und mehreren Satzbällen im ersten Durchgang ihre Niederlagenserie in Auftaktmatches fort. Die Pleite gegen Baptiste war bereits das sechste Erstrundenraus in Folge.

In Miami sind nun alle Spielerinnen des Deutschen Tennis Bundes (DTB) ausgeschieden. Vor Maria hatten am Donnerstag bereits Ella Seidel, Laura Siegemund und Eva Lys verloren.

Hier das Einzel-Tableau in Miami