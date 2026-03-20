WTA Miami: Sensation! Magda Linette verschärft Iga Swiateks Krise

Die Krise von Iga Swiatek weitet sich aus: In Miami scheiterte die Weltranglistendritte bereits in Runde zwei an Landsfrau Magda Linette.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.03.2026, 01:27 Uhr

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© Getty Images Iga Swiatek verlor in drei Sätzen

Nach ihrem schwachen Saisonstart stand Iga Swiatek vor Beginn des WTA-1000-Turniers in Miami ja schon etwas unter Druck. Und dieser wird auch nach dem Event in Florida nicht weniger werden: Denn die sechsfache Grand-Slam-Siegerin, die zunächst von einem Freilos profitiert hatte, unterlag ihrer polnischen Landsfrau Magda Linette in der zweiten Runde völlig überraschend mit 6:1, 5:7 und 3:6.

Nachdem Swiatek den ersten Durchgang noch nach Belieben dominiert hatte, fing sie sich im zweiten Abschnitt das entscheidende Break zum Satzverlust. Wer mit einer wütenden Reaktion der ehemaligen Weltranglistenersten gerechnet hatte, irrte: Linette schaffte im dritten Satz das einzige Break und verwandelte schließlich ihren fünften Matchball zum Dreisatzerfolg.

In der dritten Runde bekommt es Linette mit Alexandra Eala durch. Die 20-Jährige von den Philippinen hatte sich im ersten Centre-Court-Match des Tages gegen die Deutsche Laura Siegemund erst nach über drei Stunden Spielzeit behauptet. Im Vorjahr ging in Miami gewissermaßen Ealas Stern auf: Auf dem Weg ins Halbfinale besiegte sie damals unter anderem Swiatek.

Hier das Einzel-Tableau in Miami