"Lächerlich": Spielt Aryna Sabalenka nie mehr in Dubai?

Die Aussagen von Turnierdirektor Salah Tahlak könnten dazu führen, dass Aryna Sabalenka im Laufe ihrer Karriere nie mehr beim WTA-1000-Turnier in Dubai aufschlägt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.03.2026, 20:30 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka ist sauer

Nach ihrem Turniersieg in Indian Wells geht es für Aryna Sabalenka schon ab dieser Woche beim 1000er-Event in Miami weiter. Vor ihrer Auftaktpartie in Florida hat sich die Weltranglistenerste auch erstmals öffentlich zur Kritik von Dubai-Turnierdirektor Salah Tahlak geäußert. Und dabei einen Boykott in Aussicht gestellt.

“Ich finde das lächerlich. Ich glaube nicht, dass er sich von seiner besten Seite gezeigt hat. Für mich ist es wirklich traurig zu sehen, dass die Turnierleiter und die Turniere uns als Spielerinnen nicht schützen. Ihnen geht es nur um ihre Einnahmen, um ihr Turnier, und das war’s”, kritisierte Sabalenka Tahlaks Aussagen aus dem Februar.

Der Dubai-Turnierdirektor hatte nach den kurzfristigen Absagen von Sabalenka (Hüftverletzung) und Iga Swiatek (Änderung ihres Turnierplans) drastischere Strafen gefordert: “Die Spieler sollten härter bestraft werden, nicht nur mit Geldstrafen, sondern es sollten ihnen auch Ranglistenpunkte aberkannt werden."

Sabalenka kritisiert den Kalender

Sabalenka hält das offenbar für ein No-Go: “Seine Äußerung war lächerlich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nach seiner Äußerung jemals dorthin gehen möchte. Für mich ist das zu viel.” Sie habe aus gesundheitlichen Gründen auf die Teilnahme in Dubai verzichtet: “Wir haben entschieden, meine Gesundheit zu priorisieren und kleine Lücken im Kalender zu lassen, damit ich mich neu aufladen und besser auf große Turniere vorbereiten kann."

Sabalenka, die in Indian Wells ihr erstes Turnier seit der Finalniederlage bei den Australian Open bestritt, erneuerte in diesem Zusammenhang ihre Kritik am WTA-Kalender. “Der Spielplan ist verrückt. Deshalb sind so viele Spieler verletzt, ständig getaped und können nicht ihre beste Qualität liefern”, erklärte die 27-Jährige, die in Miami als Titelverteidigerin an den Start geht.

Das Einzel-Tableau in Miami