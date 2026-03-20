WTA Miami: Eala-Hype auf dem Prüfstand - Talent, Trend oder zu viel zu früh?

Alexandra Eala sorgt seit Monaten für sportliche und mediale Schlagzeilen. Doch ist der Hype um die 20-Jährige wirklich gerechtfertigt oder wirken hier ähnliche Kräfte wie einst bei Emma Raducanu?

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 20.03.2026, 14:01 Uhr

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© Getty Images Alexandra Eala macht Schlagzeilen

Als die 19-Jährige Alexandra Eala 2025 beim WTA-1000-Turnier in Miami bis ins Halbfinale stürmte und dabei unter anderem Jelena Ostapenko, Madison Keys und Iga Swiatek bezwang, schrieb sie damit Tennisgeschichte. Es war ein historischer Moment für den philippinischen Tennissport und der Startschuss für einen globalen Hype. Sponsoren, Medien, Social Media: Eala war plötzlich überall.

Doch an diesem Punkt beginnt die kritische Betrachtung. Denn der Tennissport hat in den vergangenen Jahren mehrfach gezeigt, wie schnell ein solcher Hype zur Belastung werden kann. Emma Raducanu ist das aktuell prominenteste Beispiel: Nach ihrem US-Open-Triumph 2021 folgten Verletzungen, Formschwankungen und ein permanenter medialer Druck, der ihre Entwicklung eher hemmte als förderte. Die großen Erfolge blieben seither aus.

Solide Ergebnisse, aber keine Explosion

Ein Blick auf Ealas sportliche Bilanz 2026 zeigt, dass sie zwar konstant abliefert, dies aber ohne den ganz großen Durchbruch. Ein Halbfinale in Auckland, drei Viertelfinale (unter anderem beim Masters in Dubai) und ein Achtelfinale. Schon klar: Andere würden sich alle zehn Finger nach so einer Bilanz abschlecken, aber genügen diese Achtungserfolge tatsächlich, um den Hype rund um Eala zu rechtfertigen? Aktuell rangiert sie auf Platz 29 der Welt, was ihre Entwicklung unterstreicht. Gleichzeitig gehört sie damit eben (noch) nicht zur absoluten Spitze.

In Miami hat sie zuletzt mit einem hart erkämpften Dreisatzsieg gegen die Deutsche Laura Siegemund überzeugt. Über drei Stunden kämpfte sie sich zurück ins Match (ihr bislang längstes Match überhaupt). Nun wartet mit Magda Linette, die Iga Swiatek überraschend aus dem Turnier genommen hat, die nächste Herausforderung.

Zwischen Court und Kameras

Eala selbst scheint sich ihres öffentlichen Status durchaus bewusst zu sein. „Ich habe zunehmend erkannt, dass Zeitmanagement einfach alles ist“, sagt sie. Trotz Tourleben möchte sie auch ihre Jugend genießen . Letztlich lauert im Balanceakt die Gefahr, denn wer zu früh zu viel außerhalb des Courts übernimmt, riskiert, den Fokus zu verlieren.

Insgesamt ist der Hype um Eala sicher erklärbar, aber nicht gänzlich rational. Ja, sie ist jung, charismatisch und kommt aus einem aufstrebenden Tennisland. Das alles sind perfekte Zutaten für eine globale Story. Alles Weitere bleibt vorerst jedoch Spekulation.

Hier das Einzeltableau der Damen in Miami