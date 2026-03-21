WTA Miami: Sabalenka und Rybakina mit Auftaktsiegen

Aryna Sabalenka und Elena Rybakina stehen beim WTA 1000-Turnier in Miami in der dritten Runde. Die Nummer 1 und die Nummer 3 des Turniers gewannen ihre Zweitrunden-Matches jeweils in zwei Sätzen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 21.03.2026, 07:19 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka feierte in Miami einen Auftaktsieg.

Die topgesetzte Sabalenka hatte gegen Lokalmatadorin Ann Li vor allem im ersten Satz Schwierigkeiten. Letztendlich konnte sich die Belarussin im Tiebreak knapp mit 7:5 durchsetzen und wurde so ihrem Ruf als Decider-Queen gerecht.

Nach drei Breaks in Folge zu Beginn des zweiten Satzes fand Sabalenka immer besser zu ihrem Spiel und parierte zwei Chancen von Li auf ein weiteres Rebreak. Im weiteren Verlauf des Satzes gab die Weltranglisten-Erste nur noch vier Punkte bei eigenem Aufschlag ab und gewann damit ihr neuntes Auftaktmatch in Folge bei einem WTA-1000-Turnier.

„Ich bin dabei geblieben und ich habe gekämpft, egal was passiert ist, auch wenn mein Spiel wahrscheinlich nicht das beste war, was ich draufhabe“, meinte Sabalenka im On-Court-Interview. Für ihre Gegnerin fand Sabalenka lobende Worte: „Sie hat unglaublich gut Tennis gespielt – sie war super aggressiv, ihr Aufschlag war einfach unglaublich. Es war ein tolles Match auf einem hohen Niveau, und ich bin überglücklich über diesen hart erkämpften Sieg.“

In der dritten Runde trifft die Nummer eins des Turniers mit Caty McNally auf eine weitere Lokalmatadorin.

Ebenfalls einen erfolgreichen Start in das Turnier gab es für die Nummer drei der Setzliste, Elena Rybakina.

Die Kasachin behielt gegen ihre Landsfrau Yulia Putintseva sicher mit 6:3 und 6:3 die Oberhand und trifft nun auf die Ukrainerin Marta Kostyuk.

Hier das Einzel-Tableau in Miami