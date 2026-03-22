WTA Miami: Gauff dominiert erst ab Satz zwei, Andreeva und Anisimova siegen

Coco Gauff hat das Achtelfinale beim WTA 1000 in Miami erreicht. Die US-Amerikanerin benötigte dafür jeodch einen längeren Anlauf als die Konkurrenz. Denn Amanda Anisimova, Mirra Andreeva oder auch Victoria Mboko benötigten zwei Sätze für ihre Erfolge.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.03.2026, 07:01 Uhr

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Coco Gauff steht in Miami in der Runde der letzten 16 Spielerinnen.

Hartes Stück Arbeit für Coco Gauff in der Night Session von Miami. Die Weltranglistenvierte musste im US-internen Duell gegen Alycia Parks (WTA 104) über drei Sätzen gehen, um den Einzug in das Achtelfinale zu erreichen. Parks bewies zuvor bereits mit Zweisatzerfolgen gegen Maria Sakkari und Sinja Kraus ihre aktuell starke Form und setzte ihren Lauf im ersten Satz gegen Gauff mit der Führung fort.

Doch Gauff übernahm mit dem Beginn des zweiten Satzes die Kontrolle und sollte ihrer Kontrahentin in der Folge nur noch ein Spiel überlassen. 3:6, 6:0 und 6:1 lautete nach 1:51 Stunde Süielzeit das Endergebnis der Partie, die letztendlich nur im ersten Satz ein Duell auf Augenhöhe geboten hat. Im Achtelfinale wartet nun Sorana Cirstea (6:3 und 6:2 gegen Elise Mertens) auf die Lokalmatadorin.

Zwei Sätze reichen für Andreeva, Mboko und Anisimova

Einen Zweisatzerfolg feierte Mirra Andreeva, die sich gegen Maria Bouzkova 7:6(4) und 6:2 durchsetzen konnte. Trotz des deutlichen zweiten Satzes, dauerte die Partie insgesamt satte zwei Stunden. In der nächsten Runde wartet auf Andreeva nun Victoria Mboko, die mit einem 6:1, 7:5 gegen Anastasia Zakharova das Achtelfinale erreichte.

Amanda Anisimova benötigte ebenfalls nur zwei Sätze gegen Yulia Starodubtseva. Das 6:4 und 6:2 beschert der Weltranglistensechsten ein Achtelfinale gegen Belinda Bencic, die sich mit 6:3 und 6:3 gegen Diana Shnaider durchsetzen konnte.

In die Reihe der Zweisatzerfolge reihte sich auch Alexandra Eala ein, die 6:3 und 7:6(2) gegen Magda Linette gewann und in der Runde der letzten 16 Spielerinnen auf Karolina Mucova treffen wird. Die Tschechin siegte natürlich auch in zwei Sätzen gegen gegen Katie Boulter.

Hier das Einzel-Tableau in Miami