WTA Miami: Sabalenka von Entscheidung der Organisatoren "schockiert"

Aryna Sabalenka legte sich am Abend ihres ersten Matches beim WTA-1000er-Turnier in Miami mit den Organisatoren an. Grund der Auseinandersetzung war die zwischenzeitlich geplante Absetzung des Matches.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.03.2026, 19:08 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka war mit dem Einfallsreichtum der Organisatoren in Miami nicht zufrieden.

Durch die Regenfälle in Miami geriet der Zeitplan beim Masters-Turnier unter Druck. Die Kritik der Fans fokussiert sich dabei auf das fehlende Dach beim Center Court. Doch auch Aryna Sabalenka fand nach ihrem Auftaktsieg gegen Ann Li kritische Worte über die Organisatoren um Turnierdirektor James Blake. Diese wollten ihr Match gegen die US-Amerikanerin nämlich zunächst absagen, um den Spielbeginn von Carlos Alcaraz gegen Joao Fonseca nicht zu weit in den Abend zu schieben.

Alcaraz und Fonseca sollten nach Sabalenka die Night Session (geplant ab 19 Uhr) eröffnen. Das Match von Sabalenka hätte den Zeitplan noch etwas nach hinten verschoben und fand daher auf einem anderen Court statt. Doch dies geschah laut Aussage erst, als die Belarussin entschieden intervenierte: “Ich war schockiert, als diese Option in Erwägung gezogen worden ist”. Sabalenka konnte diese Überlegung nicht verstehen, da am Tag zuvor das erste Match der Night Session erst um 21 Uhr Ortszeit begann und anschließend noch Mirra Andreeva den Court betrat.

Sabalenka erneut in Night Session angesetzt

Sicherlich waren die Organisatoren ein wenig gezeichnet von den vielen Regenfällen, die zuvor für viel Verzögerung sorgten. Am Ende wurde das Duell zwischen Sabalenka und Li auf den drittgrößten Court verlegt und begann damit fast zeitgleich um ca. 19:30 Ortszeit mit dem Alcaraz-Match. Es war ein bisschen zu viel Vorsicht, die Sabalenka fast den freien Tag gekostet hätte.

In der nächsten Runde darf sich Aryna Sabalenka in der kommenden Nacht (ab 0 Uhr) mit Caty McNally um den Einzug in das Achtelfinale streiten. Die Favoritenrolle liegt klar bei Sabalenka, die damit ihre erste Night Session auf dem Stadium Court spielen darf. Außer die Organisatoren haben erneut wieder andere Ideen.

Hier das Einzel-Tableau in Miami