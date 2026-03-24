Serena Williams: Skipiste statt Tennisplatz

Serena Williams hat ihr Training für ein mögliches Comeback offenbar unterbrochen, um sich bei etwas Neuem zu versuchen: dem alpinen Skilauf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.03.2026, 07:58 Uhr

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© Instagram Serena Williams Serena Williams hat ihr Tennistraining offenbar für ein paar Tage unterbrochen

Wer gedacht hätte, dass Serena Williams schon beim WTA-Tour-1000-Event in Miami ihr Comeback im professionellen Tennis geben würde, der wurde ja schon mit Bekanntwerden der Auslosung enttäuscht. Bei Instagram hat Serena nun gezeigt, was sie stattdessen in den vergangenen Tagen getrieben hat: Sie ist nämlich erstmals auf Skiern gestanden.

Noch stimmt der Kanteneinsatz nicht ganz, aber sollte sich die 23-malige Siegerin eines Grand-Slam-Turniers im Einzel tatsächlich vornehmen, auch auf Skiern kompetent eine Piste hinunter zu sausen: Es ist Serena allemal zuzutrauen.

Venus in Miami auch im Doppel raus

Die Geschichte mit der Rückkehr auf die WTA-Tour zieht sich derweil etwas hin. Wobei Serena selbst ja nie gesagt hat, dass es ein Comeback geben wird. Andererseits meldet man sich ja nicht zum Spaß wieder im Doping-Testpool an. Nun, gut: Man wird sehen.

Schwester Venus hat in Miami ja aufgeschlagen. Und ist am gestrigen Montag nun auch im Doppel ausgeschieden.Gemeinsam mit Leylah Fernandez unterlag die ältere Williams-Schwester Erin Routliffe und Asia Muhammad hauchzart mit 6:3, 3:6 und 11:13.

