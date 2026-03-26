WTA Miami: Sabalenka und Rybakina vor nächstem Gipfeltreffen

Auch beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami kommt es also wieder zum Treffen zwischen Aryna Sabalenka und Elena Rybakina. Diesmal aber schon im Halbfinale.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.03.2026, 08:00 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka führt gegen Elena Rybakina im Head-to-Head mit 9:7

Es lassen ich keine Argumente finden, die dagegen sprächen, dass Aryna Sabalenka und Elena Rybakina aktuell die beiden besten Tennisspielerinnen der Welt sind. Und das mit einigem Abstand. Als die Auslosung für das 1000er in Miami erfolgt ist, stand allerdings noch Iga Swiatek auf Position zwei der WTA-Charts. Und so kommt es also schon im Halbfinale zum Treffen zwischen Sabalenka und Rybakina.

Worauf man sich zwingend freuen darf. Denn das Endspiel in Indian Wells ist ja noch in bester Erinnerung - es hat neben einem Sieg von Branchenprima Sabalenka auch fantastischen Tennissport gebracht.

Sabalenka führt im Head-to-Head knapp

Im Hard Rock Stadium kommt es nun zum bereits 17. Treffen zwischen Aryna Sabalenka und Elena Rybakina. Und Sabalenka erwartet das nächste Highlight. „Es ist immer eine Schlacht, ein Kampf, immer eine Herausforderung“, erklärte die Belarussin nach dem 6:4 und 6.4 gegen Hailey Baptiste im Viertelfinale. „Ich glaube, wir treiben uns bis an die Grenzen, und wir spielen immer unser bestes Tennis.“ Im Head-to-Head hat Sabalenka die Nase mit 9:7-Siegen vorne.

Elena Rybakina hatte schon am Nachmittag (Ortszeit) ihren Platz in der Vorschlussrunde gesichert. Ebenfalls gegen eine Lokalmatadorin. Rybakina bezwang Jessica Pegula mit 2:6, 6:3 und 6:4.

In der unteren Tableau-Hälfte gibt es dagegen noch eine Amerikanerin mit Chancen - zumindest auf den Finaleinzug. Denn da trifft Coco Gauff auf Karolina Muchova. Und das mit dem Wissen im Hinterkopf, dass sie alle bisherigen fünf Duelle für sich entscheiden konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Miami