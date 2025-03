WTA Miami: Finale! Sabalenka lässt sich von Paolini nicht bremsen

Turnierfavoritin Aryna Sabalenka ist mit einem überzeugenden 6:2 und 6:2 gegen Jasmine Paolini in das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.03.2025, 21:31 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka scheint in Miami 2025 unaufhaltsam

Jasmine Paolini hat sich tapfer gewehrt, vor allem zu Beginn des zweiten Satzes des ersten Halbfinales beim 1000er-Event in Miami. Aber wenn Aryna Sabalenka einmal ihren Groove findet, dann wird es für jede Gegnerin schwer. Zu schwer für Paolini, die sich letztlich mit 2:6 und 2:6 geschlagen geben musste.

Auf ihre Gegnerin im Endspiel muss die Weltranglisten-Erste aus Belarus noch warten. Denn die wird im Duell zwischen Jessica Pegula und der Überraschungsfrau Alexandra Eala ermittelt. Letztere konnte sich im Laufe des Turniers ja gegen Australian-Open-Siegerin Madison Keys und im Achtelfinale gegen Iga Swiatek durchsetzen.

Sabalenka spielt um Titel Nummer 19

Aryna Sabalenka hatte das Jahr 2025 mit einem Turniersieg in Brisbane wie erwartet souverän begonnen, die Final-Niederlage in Melbourne gegen Madison Keys schien sie aber doch länger zu beschäftigen. Gegen Paolini konnte Sabalenka aber das Tempo konstant so hoch halten, dass die Italienerin zumeist in der Defensive war.

Für Sabalenka war der Sieg gegen Paolini der 22. Matchsieg der Saison. Im Miami-Finale geht es um den 19. Titel ihrer Karriere.

