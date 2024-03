WTA Miami: Garcia nimmt auch Gauff raus, Rybakina weiter

Nach ihrem Erfolg gegen Naomi Osaka schaffte Caroline Garcia im Achtelfinale beim WTA-1000er-Turnier in Miami mit dem Dreisatz-Sieg gegen Lokalmatadorin Coco Gauff den nächsten Coup gegen eine Grand-Slam-Championesse. Auch Elena Rybakina schaffte mit dem Zweisatz-Sieg gegen Madison Keys den Sprung in die Runde der letzten Acht.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.03.2024, 22:53 Uhr

© Getty Images In einer spektakulären Partie besiegte Caroline Garcia die Favoritin Coco Gauff.

In der Achtelfinalbegegnung beim WTA-1000er-Turnier in Miami erwischte Caroline Garcia gegen Coco Gauff einen Start nach Maß. Die Französin spielte von Beginn an mit hohem Tempo und überrollte ihre US-amerikanische Gegnerin, was sich in dem Gewinn des ersten Satzes widerspiegelte. Mit Beginn des zweiten Akts fand die US-Open-Siegerin ihr Timing und fand immer bessere Lösungen gegen das temporeiche Spiel ihrer Gegnerin. Mit nur einem Spielverlust stellte die 20-jährige in 25 Minuten den schnellen Satzausgleich her.

Vor Beginn des Entscheidungs-Durchgangs musste sich Garcia an der Schulter behandeln lassen, konnte aber weiterspielen. Das erste Game war gleich hartumkämpft, dennoch konnte Garcia nach Abwehr von vier Break-Chancen noch anschreiben. Mit dem Momentum im Rücken nahm sie ihrer Gegnerin das Service ohne Verlustpunkt ab und bestätigte anschließend zur 3:0-Führung. In der Folge gab sich die Französin bei eigenem Service keine Blöße mehr uns siegte nach 1:45 Stunden mit 6:3, 1:6, 6:2. Im Viertelfinale trifft sie auf die Siegerin der Begegnung Sorana Cirstea aus Rumänien gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins.

Rybakina bezwingt Keys, Putintseva schlägt Kalinina

In zwei hartumkämpften Sätzen besiegte die an Nr. 4 gesetzte Elena Rybakina die US-Amerikanerin Madison Keys. Nachdem die Kasachin im ersten Rückschlagspiel noch drei laufende Break-Chancen verstreichen ließ, übernahm sie ab Mitte des Satzes das Zepter und holte sich den ersten Durchgang. Im zweiten Satz wechselte das Momentum mehrfach, dennoch zeigte sich die Wimbledonsiegerin von 2022 in den entscheidenden Phasen konsequenter und triumphierte nach 84 Minuten mit 6:3, 7:5. Im Viertelfinale trifft die 24-jährige Rybakina auf die an Position 8 geführte Griechin Maria Sakkari, die von der verletzungsbedingten Absage von Anna Kalinskaya profitierte.

Mit Yulia Putintseva schaffte eine weitere Kasachin den Sprung ins Viertelfinale. Gegen die Sabalenka-Bezwingerin Anhelina Kalinina aus der Ukraine behielt die 29-jährige Putintseva mit 6:4, 7:6 (5) nach 2:21 Stunden Spielzeit die Oberhand. In der Runde der letzten Acht steht sie Victoria Azarenka gegenüber, die sich gegen die Britin Katie Boulter mit 7:5, 6:1 durchsetzte.

