WTA Miami: Halbfinale! Alexandrova verdirbt Pegula das Heimspiel

Ekaterina Alexandrova hat beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami mit ihrem Sieg gegen Jessica Pegula ein rein amerikanisches Halbfinale verhindert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.03.2024, 02:40 Uhr

© Getty Images Ekaterina Alexandra steht in Miami im Halbfinale

Die Rechnung vor dem letzten Viertelfinale beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami war ganz einfach: Wenn sich Jessica Pegula gegen Ekaterina Alexandrova durchsetzt, dann wird ganz sicher eine Lokalmatadorin im Endspiel am Samstag stehen.Und Pegula legte gut los, gewann den ersten Satz mit 6:3. Die beiden folgenden gingen allerdings jeweils mit 6:4 an die Russin, die damit in der Vorschlussrunde auf Danielle Collins trifft. Eben die hatte am Nachmittag Caroline Garcia beim 6:3 und 6:2 keine Chance gelassen.

Für Ekaterina Alexandrova geht die Reise in Miami also unerwartet weit. Denn eigentlich war sie schon in ihr Achtelfinale gegen Iga Swiatek als klare Außenseiterin gegangen. Bemerkenswert: Der Erfolg gegen Pegual war der erste gegen eine Top-Ten-Spielerin nach verlorenem ersten Satz für Alexandrova. Zuvor hatte sie 25 (!) Partien gegen Kontrahentinnen aus der Bel Etage verloren, wenn sie den ersten Durchgang abgeben musste.

Die beiden anderen Halbfinalistinnen wurden bereits am Dienstag ermittelt. Da hatte Elena Rybakina knapp in drei Sätzen gegen Maria Sakkari gewonnen. Auch Victoria Azarenka musste gegen Yulia Putintseva über die volle Distanz gehen.

