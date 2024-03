WTA Miami: Iga Swiatek - Auf dem Weg in eine illustre Runde

Mit einem Triumph beim WTA-1000-Turnier in Miami würde Iga Swiatek der Sprung in eine äußerst illustre Runde gelingen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.03.2024, 16:57 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek ist auch in Miami die Topfavoritin auf den Titel

Nach ihrem Triumph in Indian Wells peilt Iga Swiatek auch in Miami den Titelgewinn an. Die Weltranglistenerste würde mit einem Triumph in Florida einmal mehr Geschichte schreiben, konnten sich bislang doch nur Novak Djokovic, Roger Federer und Steffi Graf mehr als einmal das Sunshine Double sichern.

Allzu sehr wollte sich Swiatek, die 2022 zum ersten Mal sowohl in Indian Wells als auch in Miami triumphiert hatte, vor Turnierbeginn aber nicht mit diesem Szenario beschäftigen. "Ich werde alles Schritt für Schritt machen, wie üblich", erklärte die vierfache Grand-Slam-Siegerin.

Swiatek eröffnet gegen Giorgi

"Ich habe noch viele Spiele zu absolvieren. Wir werden sehen, wie es laufen wird. Es wäre natürlich ein Traum, der in Erfüllung gehen könnte. Es ist keine leichte Aufgabe", gab Swiatek zu Protokoll. Nach einem Freilos zu Beginn trifft die 22-Jährige in der zweiten Runde auf die stets gefährliche Italienerin Camila Giorgi.

Punkte hat Swiatek in Miami nach ihrer verletzungsbedingten Absage im Vorjahr keine zu verteidigen. Mit dem Turnier verbindet die Polin dennoch gute Erinnerungen. Nach ihrem Turniersieg vor zwei Jahren (und des Rücktritts von Ashleigh Barty) übernahm sie erstmals die Spitze der Weltrangliste.

