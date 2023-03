WTA Miami: Kostyuk gegen Potapova? Da droht Ungemach

Beim Zweitrunden-Duell von Marta Kostyuk und Anastasia Potapova beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami sollte man nicht auf eine freundschaftliche Atmosphäre hoffen.

© Getty Images Marta Kostyuk hat eine klare Meinung zu ihren russischen Kolleginnen

Aryna Sabalenka fühlt sich augenblicklich nicht immer wohl auf der WTA-Tour. Klar, mit Elena Rybakina ist der Schmäh nach dem Endspiel in Indian Wells nur so g´rennt, trotz der Niederlage. Rybakina, geboren und wohnhaft in Moskau, wenn auch für Kasachstan spielend, dürfte aber nicht zu jenen Spielerinnen zählen, die Sabalenka, gebürtig und wohnhaft in Belarus, in der Umkleide mit „grundlosem Hass“ begegnen.

So beschreibt die aktuelle Australian-Open-Siegerin jedenfalls die Stimmungslage in der Kabine. Dabei habe sie persönlich doch gar niemandem etwas getan.

Das mag so natürlich stimmen. Belarus wurde aufgrund seiner Unterstützung des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine dennoch von fast allen Mannschafts-Wettbewerben ausgeschlossen (bei der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2024 sind sie nun aber wieder dabei).

Kostyuk verweigert Gracheva Handschlag

Nun hat die Auslosung in Miami eine Paarung ergeben, die die politischen Konflikte erneut auf den Tennisplatz tragen könnte: Marta Kostyuk trifft nach dem Auftakterfolg gegen Elisabetta Cocciaretto auf Anastasia Potapova. Da sollte man exakt kein Geld auf einen freundschaftlichen Handschlag setzen. Denn Kostyuk hat eben jenen schon Varvara Gracheva nach dem Finale in Austin verweigert. Und Potapova ist in Indian Wells mit dem Trikot eines Moskauer Fußballvereins eingelaufen. Und wurde deshalb von der WTA verwarnt.

Dazu kommt die Forderung von Iga Swiatek, Polen, dass mehr für die ukrainischen Spielerinnen auf der WTA-Tour getan werden müsste. Und die Replik von Victoria Azarenka, wie Sabalenka aus Belarus, dass das Players Council eh schon genug tue.

Es ist kompliziert und wird, solange der Überfall Russlands andauert, nicht einfacher werden. Und selbst danach gilt es ganz tiefe Gräben zuzuschütten.

