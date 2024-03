WTA Miami: Laura Siegemund schafft den Einzug in die zweite Runde

Die DTB-Spielerin Laura Siegemund gewinnt zum Auftakt des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami gegen die Serbin Aleksandra Krunic in drei Sätzen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.03.2024, 21:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Laura Siegemund steht in der zweiten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami

Feiner Comeback-Sieg von Laura Siegemund beim hochdotierten WTA-Tour-1000-Event in Miami, Florida: Die 36-Jährige bezwang zum Auftakt des zweiten Turniers des US-Sunshine-Swings die Kroatin Aleksandra Krunic nach ausgieben 2:40 Stunden Spielzeit mit 4:6, 6:2, 6:2.

Die Zweitrunden-Aufgabe der DTB-Spielerin aus Filderstadt wird jedoch um ein vielfaches härter, bekommt es Siegemund doch mit der an neun gesetzten Lettin Jelena Ostapenko zu tun, die in Runde eins ein Freilos hatte. Bei der 1000er-Veranstaltung im kalifornischen Indian Wells war die Doppel-Weltklassespielerin bereits in der ersten Qualifikationsrunde gescheitert.

Ostapenko scheiterte in Indian Wells in der zweiten Runde an Comeback-Spielerin Angelique Kerber, die in Miami ebenfalls am Start ist. Die Ex-Weltranglisten-Erste eröffnet gegen die US-Amerikanerin Sloane Stephens.

Hier das Einzel-Tableau in Miami.