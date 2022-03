WTA Miami: Osaka mit Comeback-Sieg gegen Bencic im Finale

Naomi Osaka hat mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Belinda Bencic das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami erreicht. Dort spielt sie entweder gegen Iga Swiatek oder Jessica Pegula.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.03.2022, 23:49 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka steht in Miami erstmals im Endspiel

Premiere für Naomi Osaka: Mit dem 4:6, 6:3 und 6:4 gegen Belinda Bencic zog die Japanerin erstmals in das Finale des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami ein. Osaka musste zwar ihren ersten Satz im laufenden Turnier abgeben, zeigte sich aber vor allem in der Endphase als jene Spielerin, die die besseren Nerven hatte. Denn auch Bencic, Olympiasiegerin in Tokio im vergangenen Sommer, hatte im Entscheidungssatz ihre Chancen. Konnte diese aber im Gegensatz zu Osaka nicht konsequent genug nutzen. Auch wenn es ganz zum Schluss noch einmal spannend wurde.

Denn Osaka schaffte es nicht, beim Stand von 5:2 im entscheidenden Durchgang das Match mit eigenem Aufschlag über die Bühne zu bringen. Bencic lieferte daraufhin ein souveränes Service-Game ab, kam noch einmal auf 4:5 heran. Nach 2:06 Stunden Spielzeit konnte Bencic aber einen Aufschlag von Osaka aber nicht mehr retournieren.

Im Endspiel wartet am Samstag nun entweder Iga Swiatek oder Jessica Pegula. Swiatek wird am Montag erstmals die Spitze der WTA-Weltrangliste übernehmen. Und hat ihre letzten 15 Matches verloren.

