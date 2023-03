WTA Miami: Siegemund in Runde zwei ausgeschieden

Laura Siegemund ist in Runde zwei des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami ausgeschieden. Die Deutsche unterlag Paula Badosa aus Spanien in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.03.2023, 19:14 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund ist in Miami in der zweiten Runde augeschieden

Deutschland ist im Frauen-Tableau des WTA-Tour-1000-Turniers nicht mehr vertreten. Denn nach Jule Niemeier und Tatjana Maria musste sich nun auch Laura Siegemund aus dem Einzel-Wettbewerb verabschieden. Siegemund unterlag der Spanierin Paula Badosa mit 6:7 (2), 6:4 und 2:6.

