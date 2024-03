WTA Miami: Swiatek schlägt Noskova mit größter Mühe

Zum dritten Mal in diesem Jahr musste sich Iga Swiatek mit Linda Noskova messen. Und beinahe hätte die Tschechin beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami erneut gegen die Weltranglisten-Erste aus Polen gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.03.2024, 07:31 Uhr

Die Begegnungen zwischen Iga Swiatek und Linda Noskova entwickeln sich schön langsam zu einer richtig schönen Rivalität. Bereits zum dritten Mal in dieser Saison satnden sich die beiden gegenüber, diesmal in Miami. Bei den Australian Open hatte Noskova überraschend gewonnen, vor wenigen Tagen in Indian Wells konnte sich Swiatek für die in Melbourne erlittene Niederlage revanchieren.

Auch im Hard Rock Stadium sah es zunächst danach aus, als sollte Swiatek die Oberhand behalten. Die Branchenprma führte im ersten Satz mit 5:2, konnte den Sack aber nicht zumachen. Noskova gewann ein Tiebreak, mit dem niemand mehr gerechnet hatte. Auch danach wirkte Swiatek nicht immer souverän, gewann aber schließlich mit 6:7 (6), 6:4 und 6:4.

Alleine im letzten Spiel des Matches musste Swiatek noch einmal drei Breakbälle von Noskova abewehren. Gegnerin im Achtelfinale wird nun die Russin Ekaterina Alexandrova sein.

Zuvor musste sich Naomi Osaka aus dem Turnier verabschieden. Die viermalige Major-Siegerin unterlag Caroline Garcia aus Frankreich mit 6:7 (4) und 5:7.Mit Coco gauff (6:4 und 6:0 gegen Oceane Dodin), Emma Navarro (6:2, 3:6 und 6:0 gegen Jasmine Paolini), Jessica Pegula (7:5, 6:4 gegen Lelyah Fernandez) und Danielle Collins (6:1 und 6:2 gegen Elina Avanesyan) konnten sich vier US-Amerikanerinnen für die nächste Runde qualifizieren.

