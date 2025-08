WTA Montreal: Gauff nach Zittersieg nun gegen Supertalent Mboko

Turnierfavoritin Coco Gauff musste auch in ihrem zweiten Match beim WTA-Tour-1000-Turnier über die volle Distanz gehen. Jetzt trifft die US-Amerikanerin auf die letzte verbliebene Lokalmatadorin.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.08.2025, 07:14 Uhr

© Getty Images Coco Gauff musste sich in Montreal schon wieder strecken

Nein, das WTA-Tour-1000-Turnier geht Coco Gauff nicht besonders leicht von der Hand. Zum Auftakt musste die mittlerweile zweimalige Major-Siegerin gegen Landsfrau Danielle Collins bis ins Tiebreak des dritten Satzes, gegen Veronika Kudermetova lag Gauff schon mit Satz und Break zurück - ehe sie sich doch noch am Riemen riss und mit 4:6, 7:5 und 6:2 gewann.

Als nächste Gegnerin wartet die letzte im Tableau verbliebene Lokalmatadorin: Denn Victoria Mboko, erst 18 Jahre alt und eines der größten Talent auf der WTA-Tour, besiegte Marie Bouzkova mit 1:6, 6:3 und 6:0 . Bouzkova hatte erst letzten Samstag den Titel in Prag geholt. Gauff und Mboko haben sich in diesem Jahr bereits einmal getroffen, in Rom setzte sich die US-Amerikanerin in drei Sätzen durch.

Nicht mehr im Kampf um den Turniersieg dabei ist Mirra Andreeva. Die Russin, immerhin an Position vier gesetzt, unterlag McCartney Kessler mit 7:6 (2) und 6:4. Gescheitert ist auch Emma Navarro - und zwar an Dayana Yastremska, die ja vor wenigen Wochen in der ersten Runde von Wimbledon Coco Gauff besiegt hatte. Eine Runde weiter ist indes Elena Rybakina nach einem 6:0 und 7:6 (5) gegen Jacqueline Cristian.

Hier das Einzel-Tableau in Montreal