WTA Montreal: Weißrussisches Viertelfinal-Duell geht an Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka konnte sich beim WTA-1000-Turnier in Montreal klar gegen ihre Landsfrau Victoria Azarenka durchsetzen und steht damit im Semifinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.08.2021, 22:59 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka entschied das weißrussische Duell gegen Viktoria Azarenka klar für sich

Partien zwischen Landsfrauen oder -männern versprühen immer einen gewissen Charme, vor allem wenn sie auf großer Bühne ausgetragen werden. So geschehen am Viertelfinaltag des WTA-1000er-Events in Montreal. Im ersten Match des Tages gerieten die Nummer eins des Turniers Aryna Sabalenka und die zweifache Australian-Open-Siegerin Viktoria Azarenka aneinander. Und wer bei solch hochgradiger Besetzung mit einer spannungsgeladenen Partie bis zum Schluss gerechnet hatte… wurde enttäuscht. Die aktuelle Nummer 3 des WTA-Rankings machte mittels eines klaren 6:2,-6:4-Erfolgs kurzen Prozess mit der 32-jährigen Tennis-Mama aus Minsk.

Sabalenka erhöhte damit auf 3:1 in direkten Duellen gegen die ehemalige Weltranglisten-Erste. Sie bekommt es nun im Semifinale des hochdotierten Hartplatz-Turniers in Nordamerika mit der Tschechin Karolina Pliskova zu tun. Die aktuell Weltranglisten-Sechste fertigte praktisch ebenso souverän ihre Viertelfinal-Gegnerin Sara Sorribes Tormo aus Spanien mit 6:4, 6:0 ab. Das nun folgende Duell zwischen Sabalenka und Pliskova ist eine Neuauflage des Wimbledon-Halbfinals diesen Jahres. Dort setzte sich die 29-jährige Nordböhmin in drei Sätzen durch. Im Head-to-head führt hingegen die Weißrussin mit 2:1.

