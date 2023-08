WTA Montreal: Wozniacki überzeugt beim Comeback

Bei ihrem Comeback auf der Tour siegt Caroline Wozniacki beim WTA-1000er-Turnier in Montreal bei ihrem ersten Match nach Baby-Pause gegen Kimberly Birrell in zwei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.08.2023, 20:39 Uhr

© Getty Images In ihrem ersten Match nach mehr als 3 Jahren siegte Caroline Wozniacki glatt in zwei Sätzen.

Ihr letztes Match auf der Damen-Tour verlor Caroline Wozniacki in der dritten Runde der Australian Open 2020 gegen Ons Jabeur und verabschiedete sich damit an der Stätte ihres größten Erfolgs. Zwei Jahre zuvor konnte die Dänin an gleicher Stelle ihren einzigen Grand Slam-Titel einfahren.

In ihrer ersten Begegnung gegen die Australierin Kimberly Birrell musste die ehemalige Nr. 1 der Welt gleich im ersten Spiel ihren Aufschlag abgeben, konterte aber anschließend mit drei Spielgewinnen in Folge und musste bis zum Satzende nur ein weiteres Spiel abgeben.

Im zweiten Akt nutzte Wozniacki im sechsten Spiel ihre zweite Break-Möglichkeit und war auf dem Weg zu ihrem 6:2, 6:2-Erfolg nach 97 Minuten nicht mehr zu bremsen.

Im On-Court-Interwiew kommentierte die Siegerin: „Es fühlt sich einfach großartig an, nach so langer Zeit wieder auf dem Court zu stehen. Ein Vorteil der frühen Match-Ansetzung ist, dass ich heute noch Zeit mit meinen Kindern verbringen kann.“

In der zweiten Runde trifft die 33-jährige auf die Siegerin der Begegnung Mayar Sherif gegen die an Nr. 9 gesetzte Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova aus Tschechien.

Collins bezwingt Svitolina

Nichts zu holen gab es mit Elina Svitolina für eine weitere Jung-Mutter. Gegen die ehemalige Australian Open-Finalistin Danielle Collins aus den USA, die sich in Montreal erfolgreich durch die Qualifikation gespielt hatte, musste die Ukrainerin insgesamt vier Breaks hinnehmen, ohne ihrer Gegnerin das Aufschlagspiel abnehmen zu können. Mit 6:2, 6:2 in 72 Minuten siegte die 29-jährige Collins, die in der zweiten Runde der an Nr. 8 geführten Griechin Maria Sakkari gegenüberstehen wird.

Kasatkina schlägt Mertens

Ebenfalls einen erfolgreichen Turnierauftakt konnte die Nr. 10 des Turniers, Daria Kasatkina, für sich verbuchen. Gegen die Belgierin Elise Mertens triumphierte die 26-jährige Russin nach 1:43 Stunden Spielzeit mit 6:4, 6:2 und sieht sich in Runde zwei entweder der Chinesin Shuai Zhang oder ihrer Landsfrau Anna Blinkova gegenüber.

