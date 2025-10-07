WTA Mallorca: Gabriela Sabatini als Inspiration für DTB-Talente?

In dieser Woche geht auf Mallorca ein neues WTA-125-Event über die Bühne. Turnierbotschafterin Gabriela Sabatini soll den deutschen Spielerinnen als Inspiration dienen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.10.2025, 15:53 Uhr

© Getty Images Gabriela Sabatini ist Botschafterin des Turniers von Mallorca

Malle ist nur einmal im Jahr? Von wegen! Nachdem im Juni bereits die Herren auf der spanischen Ferieninsel Halt machten, sind nun die Frauen an der Reihe. Seit Montag findet auf Mallorca ein WTA-125-Event statt - wobei anders als bei den Männern auf Sand gespielt wird.

Mit dabei sind bzw. waren mit Julia Stusek, Mina Hodzic, Mona Barthel, Noma Noha Akugue, Caroline Werner und Mariella Thamm auch sechs deutsche Spielerinnen. Aus diesem Sextett schaffte allerdings nur eine (Noha Akugue) den Sprung ins Achtelfinale. An Position eins gesetzt ist die argentinische Weltranglisten-86. Solana Sierra.

Sabatini war Dauerrivalin von Graf

Star des WTA-125-Events ist allerdings keine Spielerin: Veranstalter Edwin Weindorfer gelang nämlich der Coup, Gabriela Sabatini als Turnierbotschafterin zu gewinnen. Die einstige Dauerrivalin von Steffi Graf - von 1985 bis 1995 standen sich die beiden 40-mal gegenüber - ist während der gesamten Woche vor Ort und dürfte nicht nur den DTB-Frauen als Inspiration dienen.

“Deutschland hatte immer wieder großartige Spielerinnen. Ich weiß, wovon ich rede", erklärte Sabatini vor Turnierbeginn gegenüber der "BILD". 29-mal ging die Argentinierin gegen Graf als Verliererin vom Platz. Nicht so jedoch den US Open 1990, als sie durch einen Zweisatzsieg über die “Gräfin” ihren einzigen Grand-Slam-Titel holte.

Das Einzel-Tableau auf Mallorca