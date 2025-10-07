WTA Wuhan: Swiatek startet furios, auch Osaka und Bencic weiter

Iga Swiatek ist mit einem souveränen Zweisatzerfolg über Marie Bouzkova ins WTA-1000-Turnier von Wuhan gestartet. Auch Naomi Osaka und Belinda Bencic fuhren am Dienstag Siege ein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.10.2025, 14:44 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek zeigte eine starke Leistung

Iga Swiatek hat beim WTA-1000-Turnier in Wuhan problemlos das Achtelfinale erreicht. Die Weltranglistenzweite, die vergangene Woche in Peking bereits in der Runde der letzten 16 an Emma Navarro gescheitert war, besiegte die Tschechin Marie Bouzkova am Dienstag souverän mit 6:1 und 6:1.

Im Achtelfinale könnte es Swiatek mit Belinda Bencic zu tun bekommen. Die Schweizerin gewann ihre Erstrundenpartie gegen Donna Vekic klar mit 6:2 und 6:2 und trifft in der zweiten Runde auf Elise Mertens. Für Navarro war nach ihrem Viertelfinaleinzug in Peking hingegen bereits zum Auftakt nach einer 2:6, 6:3 und 3:6-Niederlage gegen Zhang Shuai Schluss.

Sabaleka kehrt in Wuhan zurück

Ansonsten gewannen am Dienstag alle gesetzten Spielerinnen ihre Erstrundenpartien. Naomi Osaka schlug Leylah Fernandez mit 4:6, 7:5 und 6:3, Karolina Muchova setzte sich gegen Marta Kosytuk mit 2:6, 6:4 und 6:4 durch. Und auch Liudmila Samsonova erreichte durch einen 6:1 und 7:5-Erfolg über Emiliana Arango die zweite Runde.

Für zwei Grand-Slam-Siegerinnen war indes bereits nach Runde eins Endstation: Sowohl Jelena Ostapenko (gegen Sorana Cirstea) als auch Emma Raducanu (gegen Ann Li) mussten am Dienstag aufgeben. Am Mittwoch steigt mit Aryna Sabalenka dann auch die Weltranglistenerste ein. In ihrem ersten Match seit dem gewonnenen US-Open-Finale trifft die 27-Jährige auf Rebecca Sramkova.

Das Einzel-Tableau in Wuhan