WTA Peking: Favoritin Swiatek im Achtelfinale raus

Bei dem WTA-1000-Turnier in Peking ist Topgesetzte Iga Swiatek überraschend ausgeschieden. Die Polin verlor mit 4:6, 6:4 und 0:6 gegen Emma Navarro.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.10.2025, 16:23 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek scheitert im Achtelfinale des WtA-1000-Events an Emma Navarro

Bis ins Achtelfinale des WTA-1000-Turniers in Peking marschierte Iga Swiatek zunächst mühelos. In ihrem Auftaktmatch gab sie nur drei Spiele ab, anschließend profitierte sie vom verletzungsbedingten Rückzug von Camila Osorio beim Stand von 6:0.

Auch die Bilanz gegen ihre nächste Gegnerin Emma Navarro sprach klar für die Weltranglistenzweite, die beide bisherigen Duelle dominiert hatte. Doch diesmal fand Swiatek keine Strategie gegen die an 16. gesetzte: Nach 2:30 Stunden musste sie sich der US-Amerikanerin mit 4:6, 6:4, 0:6 geschlagen geben. Ein überraschendes Turnier-Aus der Favoritin, die sich erst vor 10 Tagen den Titel bei den Korea Open sicherte.

Auch Mirra Andreeva überraschend raus

Bei ihrem Debüt bei den China Open hat Sonay Kartal für eine kleine Sensation gesorgt. Die 23-jährige Britin erzielte den ersten Top-10-Sieg ihrer Karriere und erreichte zum ersten Mal ein Viertelfinale eines WTA-1000-Turniers. Sie besiegte die an Position 4 gesetzte Mirra Andreeva mit 7:5, 2:6, 7:5. Kartal ist die erste britische Viertelfinalistin in Peking seit Johanna Konta im Jahr 2016.

