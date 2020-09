WTA nimmt Ostrava nach den French Open in Turnierplan auf

Die WTA plant für die Woche vom 19. bis 25. Oktober ein Premier-Event in Ostrava/Tschechien.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.09.2020, 06:47 Uhr

Das gab die WTA am Donnerstag bekannt. Das Draw soll aus 28 Spielerinnen bestehen, ebenso soll eine Qualifikation im Vorfeld (17./18. Oktober) stattfinden. Neben einem 16er-Doppel-Tableau.

Aktuell wird auf WTA-Ebene bereits in Istanbul gespielt. Am 14. September steht das Turnier in Rom im Plan, ab dem 21. September das in Strasbourg - wie üblich im Vorfeld der French Open, die in diesem Jahr am 27. September starten.

Am 19. Oktober dann eben das WTA-Tunier in Ostrava. Auch in Seoul, Linz und Moskau soll in 2020 noch Tennis gespielt werden, die genauen Daten stehen indes noch nicht fest.

Die ATP hatte am Donnerstag ebenfalls mit neuen Turnieren aufgewartet: In Köln soll vom 11. sowie vom 18. Oktober gleich im Doppelpack gespielt werden. Unter anderem ist Alexander Zverev hier am Start.