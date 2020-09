ATP-Tour: Zverev, Monfils und Murray schlagen in Köln auf

Der Kalender der ATP-Tour hat wieder ein Update erhalten. Aus deutschsprachiger Sicht interessant: In Köln wird es nach den French Open gleich zwei 250er-Turniere geben. Mit prominenter Besetzung: Alexander Zverev, Andy Murray und Gael Monfils haben ihr Kommen bereits bestätigt.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 10.09.2020, 14:26 Uhr

© Getty Images Die Kölner Lanxess Arena - hier wird es Mitte Oktober Spitzentennis geben

Mit einem spektakulären Tennis-Doppelpack wird in Köln die europäische Hallensaison auf der ATP-Tour eröffnet! Die LANXESS arena ist vom 11. bis 18. Oktober sowie vom 18. bis 25. Oktober 2020 Schauplatz von zwei ATP-250-Wettbewerben, die mit jeweils 325.610 Euro dotiert sind, womit in Köln ein Gesamt-Preisgeld von 651.220 Euro auf dem Spiel steht.

Das erste Turnier wird unter dem Titel bett1HULKS Indoors abgehalten, das zweite heißt bett1HULKS Championship. Mit Alexander Zverev, der bei den US Open in New York am Freitag gegen Pablo Carreno Busta (ESP) um den Finaleinzug spielt, sowie dem dreifachen Grand-Slam-Turniersieger Andy Murray (US Open 2012, Wimbledon 2013 und 2016) und Gael Monfils haben bereits drei Superstars ihre Teilnahme für die Turniere in Köln zugesagt.

„Es ist großartig, dass in dieser so schwierigen Saison zwei ATP-Turniere in Köln ausgetragen werden. In Deutschland zu spielen, ist immer etwas ganz Spezielles für mich, daher würde ich mich sehr freuen, wenn auch möglichst viele Zuschauer dabei sein könnten. Mir ist in New York ein sehr guter Re-Start auf der Tour gelungen, und ich bin guter Dinge, dass ich meine starke Form auch nach Köln mitnehmen kann“, blickt Alexander Zverev seinen Heimturnieren voller Zuversicht entgegen.

Ebenfalls neu im Kalender: Ein Turnier in Sardinien und eines in Nur-Sultan. Ersteres parallel zu Köln I, zweiteres in der Woche, in der auch die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle stattfinden.