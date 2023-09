WTA Ningbo: Siegemund gewinnt Doppeltitel

Laura Siegemund gewinnt im chinesischen Ningbo den Doppeltitel an der Seite von Vera Zvonareva. Gegen das Duo Guo/Jiang siegten Siegemund und Zvonareva 4:6, 6:3, 10:5.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 30.09.2023, 17:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Bei den US Open blieben Laura Siegemund und Vera Zwonareva lediglich die kleine Trophäe.

Das topgesetzte Doppel musste nach Satzrückstand eine Leistungssteigerung auf den Court bringen, um der Favoritenrolle gerecht zu werden. Ein einziger Breakball im kompletten zweiten Satz ebnete den Weg zum Titel für die beiden US-Open-Finalistinnen.

Im Matchtiebreak erspielten sich die beiden Routiniers schnell eine komfortable Führung und ließen keinen zweifel mehr aufkommen, wer den Titel und die 250 Weltranglistenpunkte mitnehmen wird.

Siegemund mit Karrierehoch im Doppel

Für Siegemund und Zvonareva war es in diesem Jahr bereits der zweite gemeinsame Titel auf der Tour nach ihrem Erfolg in Washington im August. Im Endspiel der US Open unterlag das Duo Gabriela Dabrowski und Erin Routliffe. Siegemund steht aktuell auf Platz der Doppel-Weltrangliste. Nie stand die Deutsche bisher höher im Ranking.

Hier gibt es das komplette Doppel-Tableau in Ningbo