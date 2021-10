WTA Nur-Sultan: Anna-Lena Friedsam im Doppel erfolgreich

Die Deutsche Anna-Lena Friedsam konnte beim WTA-Tour-250-Event in Sofia an der Seite von Monica Niculescu den Titel holen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.10.2021, 17:52 Uhr

© Getty Images Anna-Lena Friedsam sicherte sich in Nur-Sultan an der Seite von Monica Niculescu den zweiten WTA-Tour-Doppeltitel ihrer Karriere.

Im Einzel war sie im Achtelfinale an der späteren Turniersiegerin Alison Van Uytvanck gescheitert, im Doppel konnte sie allerdings voll zuschlagen: Anna-Lena Friedsam gewann an der Seite der Rumänin Monica Niculescu den Doppel-Titel beim WTA-Tour-250-Event in Sofia. Im Endspiel gewann das an drei gesetzte Paar gegen das russische Gespann Angelina Gabueva und Anastasia Zakharova mit 6:2, 4:6 und 10:5.

Während es für Niculescu der zehnte Doppeltitel ihrer Karriere war, krönte sich Friedsam zum zweiten Mal in ihrer Karriere zur Doppel-Turniersiegerin. 2019 gewann die 27-Jährige aus Neuwied an der Seite ihrer Landsfrau Mona Barthel den Doppelwettbewerb in Stuttgart. Friedsam und Niculescu waren zuvor erst einmal gemeinsam bei einem WTA-Tour-Event an den Start gegangen - 2015 im chinesischen Guangzhou.

