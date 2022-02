WTA: Ostapenko gewinnt Turnier in Dubai

Jelena Ostapenko hat das WTA-Tour-500-Turnier in Dubai gewonnen. Die Lettin besiegte im Endspiel Veronika Kudermetova mit 6:0 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.02.2022, 17:37 Uhr

© Getty Images Jelena Ostapenko hat in Dubai ihren fünften Karriere-Titel geholt

Jelena Ostapenko hat es eilig gehabt auf dem Weg zu ihrem fünften Einzel-Turniersieg auf der WTA-Tour: Lediglich 65 Minuten benötigte die French-Open-Siegerin von 2017, um sich im Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in Dubai gegen Veronika Kudermetova mit 6:0 und 6:4 durchzusetzen. Neben dem Triumph in Roland Garros hat Ostapenko noch in Seoul 2017, in Luxemburg 2019 und im vergangenen Jahr in Eastbourne gewonnen.

Die 24-Jährige hat in Dubai ein beeindruckendes Turnier hingelegt, dreimal einen Satzrückstand gedreht: In Runde zwei gegen Iga Swiatek, danach gegen Petra Kvitova und im gestrigen Halbfinale gegen Simona Halep. Gegen Swiatek und Kvitova hatte Ostapenko sogar erst im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen.

Für Ostapenko und Kudermetova geht es bereits kommende Woche in Doha weiter. Zuvor treffen sich die beiden aber noch im Doppel-Endspiel in Dubai: Die Russin an der Seite von Elise Mertens, Ostapenko hat mit Lyudmyla Kichenok den Einzug in das Finale geschafft.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai