WTA Palermo: Erstrunden-Aus für Tatjana Maria

Tatjana Maria ist beim WTA-250-Turnier in Palermo in der ersten Runde ausgeschieden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 16.07.2024, 19:08 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria verlor in Runde eins

Die ehemalige Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria hat in ihrer Vorbereitung auf die Olympischen Spiele einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Weltranglisten-60. aus Bad Saulgau verlor ihr Erstrundenmatch beim WTA-Turnier in Palermo gegen die Argentinierin Maria Lourdes Carle 7:5, 1:6, 1:6.

Bei dem Sandplatzturnier wollte sich Maria (36) auf die Olympischen Spiele in Paris vorbereiten. In der französischen Hauptstadt werden die Medaillengewinner ab dem 27. Juli auf der French-Open-Anlage von Roland Garros ermittelt - also ebenfalls auf Sand. Bei den Frauen gehen in Paris neben Maria auch Angelique Kerber, Laura Siegemund und Tamara Korpatsch an den Start.

Nicht dabei ist hingegen Noma Noha Akugue. Die 20-Jährige aus Reinbek hatte sich in einem deutschen Duell zum Auftakt des Turniers in Italien gegen Mona Barthel durchgesetzt. Im Achtelfinale trifft Akugue auf die Tschechin Karolina Muchova.

