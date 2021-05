WTA Parma: Cori Gauff fehlt noch ein Sieg zum zweiten Karriere-Titel

US-Teenagerin Cori Gauff steht kurz vor ihrem zweiten Titel auf der WTA-Tour. Die 17-Jährige besiegte im Halbfinale des WTA-Tour-250-Events in Parma Katerina Siniakova und spielt am Samstag entweder gegen Sloane Stephens oder Qiang Wang.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.05.2021, 16:39 Uhr

© Getty Images Cori Gauff weiß auf Asche zu überzeugen

Nachdem Cori Gauff schon als 14-Jährige den Titel bei den Juniorinnen in Roland Garros geholt hat, weiß der geneigte Tennisfreund, dass die junge US-Amerikanerin auf der Asche gut zurechtkommt. In der vergangenen Woceh stand Gauff im Halbfinale von Rom, wo sie der späteren Siegerin Iga Swiatek unterlag. In Parma nun spielt Cori Gauff am Samstag nach einem 7:5, 1:6 und 6:2 gegen Katerina Siniakova um den zweiten Titel in ihrer noch jungen Karriere. Den ersten hat die mittlerweile 17-Jährige Ende 2019 in Linz geholt, damals als Lucky Loserin.

Siniakova hatte in ihrem zweiten Match die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams besiegt, konnte Gauff aber nur im zweiten Satz fordern.

Im Endspiel wird Gauff am Samstag entweder auf ihre Landsfrau Sloane Stephens, US-Open-Siegerin von 2017, oder die Chinesin Qiang Wang treffen. Zuvor muss die Teenagerin aber noch mal ran: Im Doppel steht sie mit ihrer Freundin Cathy McNally im Halbfinale. Gegen McNally hat Gauff dereinst in Paris übrigens den French-Open-Titel geholt.