WTA Parma: Gauff folgt Stephens ins Halbfinale

Cori Gauff ist ihrer Landsfrau Sloane Stephens in die Vorschlussrunde des WTA-Tour-250-Turniers in Parma gefolgt. Gauff gewann das US-amerikanische Duell mit Amanda Anisimova mit 6:3 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.05.2021, 16:09 Uhr

© Getty Images Cori Gauff steht in Parma schon wieder im Halbfinale

Das nächste Turnier, das nächste Halbfinale für Cori Gauff: Wie schon vergangene Woche in Rom zog die erst 17-jährige US-Amerikanerin nun auch beim WTA-Tour-250-Turnier in Parma in die Vorschlussrunde ein. Gauff gewann beim ersten Aufeinandertreffen mit Amanda Anisimova auf WTA-Ebene mit 6:3 und 6:3. Am Freitag wartet nun Katerina Sinakova, die in der zweiten Runde Turnierfavoritin Serena Williams aus dem Wettbewerb gekegelt hatte. Siniakova entschied ihr Viertelfinale gegen Caroline Garcia mit 7:5 und 6:1 für sich.

Der erste Satz zwischen Gauff und Anisimova begann mit einem wahren Break-Festival - ehe sich Gauff fing. Und sicher mit 6:3 in Führung ging. Im zweiten Durchgang hatte zunächst Anisimova die Oberhand, Cori Gauff aber schaffte ein unwiderstehliches Comeback und verwertete ihren vierten Matchball zum Einzug in das Halbfinale.

In der unteren Hälfte hat als erste Spielerin Sloane Stephens die Runde der letzten vier erreicht. Die US-Open-Siegerin von 2017 hatte mit der letzten im Tableau verbliebenen Lokalmatadorin Sara Errani beim 6:3 und 6:0 keine Probleme. Stephens trifft im Halbfianle entweder auf Qiang Wang oder die an Position zwei gesetzte Kroatin Petra Martic.

Hier das Einzel-Tableau in Parma