WTA Peking: Aryna Sabalenka fehlt ein Sieg zum persönlichen Rekord

14 Siege and counting: Aryna Sabalenka fehlt nur mehr ein Erfolg zur persönlichen Bestmarke.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.09.2024, 20:29 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka surft auf der Erfolgswelle

Titel in Cincinnati, Titel bei den US Open, Achtelfinale in Peking: Für Aryna Sabalenka läuft es nach wie vor wie geschmiert. Insgesamt hält die Weltranglistenzweite nun bereits bei 14 Siegen in Folge. Damit fehlt der 26-Jährigen nur mehr ein Erfolg auf ihre persönliche Bestmarke, die sie zwischen Ostrava 2020 und Abu Dhabi 2021 aufgestellt hatte.

“Die Art und Weise, wie ich meine Emotionen kontrolliere und wie ich mich selbst manchmal zusammenreiße, hilft mir wirklich, in den meisten Matches zu bleiben, in den schwierigen Situationen zu kämpfen und mein bestes Tennis zu spielen”, meinte Sabalenka nach ihrem glatten 6:2 und 6:2-Erfolg über Ashlyn Krueger. Dennoch sehe sie angesichts ihrer bisherigen Leistungen in Peking noch Verbesserungsbedarf.

Im Achtelfinale wartet auf die dreifache Grand-Slam-Siegerin nun die erste echte Standortbestimmung. Sabalenka trifft auf die US-Amerikanerin Madison Keys, gegen die sie bislang drei von vier Matches gewann. Mit einem Erfolg über die US-Open-Finalistin von 2017 würde die Belarussin zum dritten Mal in ihrer Karriere ins Peking-Viertelfinale einziehen.

Sabalenka nennt Erfolgsgeheimnis

Weiter ging es für Sabalenka in der chinesischen Hauptstadt bislang noch nie. Und das, obwohl sie sich im “Reich der Mitte” für gewöhnlich pudelwohl fühlt. Vier ihrer 16 Karrieretitel fuhr die Weltranglistenzweite, die Iga Swiatek mit einem Turniersieg in Peking auf die Pelle rücken könnte, in China ein.

“Ich habe so viele Turniere in China gespielt, in den meisten davon wirklich gut. Meine Statistiken in China sind beeindruckend“, sagte Sabalenka dieser Tage in Peking. Und hatte gleich einen Grund für ihre starken Auftritte in China parat: "Ich gehe davon aus, dass der gebratene Reis diese Magie bewirkt.”

Das Einzel-Tableau in Peking