WTA Peking: Aryna Sabalenka hat die Nummer eins im Visier

Aryna Sabalenka möchte das Jahr 2024 als Weltranglistenerste abschließen. In Peking könnte die 26-Jährige den Rückstand auf Iga Swiatek um einige Punkte verkürzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.09.2024, 15:49 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka ist in Peking topgesetzt

Nach ihrem Triumph bei den US Open hat Aryna Sabalenka bereits das nächste große Ziel vor Augen: Wie die Belarussin vor Beginn des WTA-1000-Turniers in Peking erklärte, möchte sie das Jahr als Weltranglistenerste abschließen. Aktuell fehlen Sabalenka im Ranking auf Iga Swiatek 2169 Zähler.

Der Vorsprung der Polin scheint also noch recht komfortabel, allerdings werden Titelverteidigerin Swiatek nach ihrer Absage für das Event in Peking demnächst 1000 Punkte aus der Wertung fallen. Sabalenka, die in der chinesischen Hauptstadt im Vorjahr das Viertelfinale erreichte, könnte den Rückstand auf die 23-Jährige mit einem Turniersieg auf 384 Zähler verkürzen.

“Das Jahr als Weltranglistenerste zu beenden, ist eines meiner Ziele”, erklärte Sabalenka also bei einer Pressekonferenz am Dienstag. “Aber ich versuche, mich nicht darauf zu konzentrieren, sondern auf mein Tennis.” Nach dem Turnier in Peking wird die dreifache Grand-Slam-Siegerin noch beim 1000er-Turnier in Wuhan sowie bei den WTA Finals in Riad an den Start gehen.

In Peking profitiert Sabalenka als topgesetzte Spielerin zunächst von einem Freilos, ihre erste Partie wird die 26-Jährige gegen Zarina Diyas oder Mananchaya Sawangkaew bestreiten. Nummer zwei des Turniers ist US-Open-Finalistin Jessica Pegula.

Das Einzel-Tableau in Peking