"Persönliche Gründe": Iga Swiatek sagt Teilnahme in Peking ab

Titelverteidigerin Iga Swiatek hat ihren Start beim WTA-1000-Turnier in Peking aus “persönlichen Gründen” abgesagt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.09.2024, 13:02 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek geht in Peking nicht an den Start

Iga Swiatek wird ihren Titel beim WTA-1000-Turnier in Peking nicht verteidigen. Wie am Freitag bekanntwurde, sagte die Weltranglistenerste ihren Start in der chinesischen Hauptstadt aus "persönlichen Gründen” ab.

“Das tut mir sehr leid, denn ich hatte eine fantastische Zeit, als ich dieses Turnier letztes Jahr gespielt und gewonnen habe, und ich habe mich sehr darauf gefreut, wieder dabei zu sein”, wurde Swiatek von der WTA zitiert. “Ich weiß, dass die Fans dort großartiges Tennis erleben werden und es tut mir leid, dass ich dieses Mal nicht dabei sein kann.”

Swiatek, die vor Kurzem bereits ihre Teilnahme am WTA-500-Event in Seoul abgesagt hatte, wird somit noch etwas länger pausieren. Ihren nächten Auftritt könnte die Polin beim 1000er-Event in Wuhan (7. bis 13. Okktober) absolvieren.