WTA Peking: Aryna Sabalenka fixiert Traum-Viertelfinale gegen Elena Rybakina

Aryna Sabalenka ist beim WTA-1000-Turnier in Peking ohne Satzverlust ins Viertelfinale eingezogen. Dort trifft sie auf Elena Rybakina.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.10.2023, 15:26 Uhr

Aryna Sabalenka löste ihr Viertelfinalticket

Aryna Sabalenka hat sich beim WTA-1000-Event in Peking als letzte Spielerin für das Viertelfinale qualifiziert. Die Weltranglistenerste setzte sich in der Runde der letzten 16 gegen Jasmine Paolini mit 6:4 und 7:6 (4) durch und blieb in der chinesischen Hauptstadt somit auch in ihrem dritten Match ohne Satzverlust.

Allerdings wäre es gegen Paolini fast so weit gewesen, servierte die Italienerin im zweiten Durchgang doch zweimal zum Satzausgleich. Nach dem durchaus umkämpften Sieg trifft Sabalenka im Viertelfinale nun auf Elena Rybakina, gegen die die Belarussin Anfang des Jahres bei den Australian Open ihren ersten Grand-Slam-Titel holte.

In Peking zog am Donnerstag unterdessen auch Maria Sakkari ins Viertelfinale ein. Die Griechin schlug Xinyu Wang mit 6:4, 2:6 und 6:3 und bekommt es am Freitag mit US-Open-Siegerin Coco Gauff zu tun. Die 19-Jährige hatte ihre Achtelfinalpartie bereits früher am Tag gewonnen.

