WTA Peking: Aryna Sabalenka siegt gegen Qualifikantin

Aryna Sabalenka hat ihre erste Partie beim WTA 1000er-Event in Peking 6:4, 6:1 gegen Mananchaya Sawangkaew gewonnen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 28.09.2024, 09:00 Uhr

© Getty Images Gelungener Auftakt für Aryna Sabalenka in Peking.

Als topgesetzte Spielerin beim vorletzten WTA-Turnier der Kategorie 1000 durfte auch Aryna Sabalenka das Privileg des Freiloses in der ersten Runde genießen. So musste die Weltranglistenzweite erst heute in das Turnier eingreifen und feierte am Ende einen ungefährdeten Auftaktsieg gegen die Qualifikantin Mananchaya Sawangkaew, die sich in der ersten Runde gegen Zarina Diyas durchsetzte.

Wer vor der Partie erwartet hat, dass die 187. im WTA-Ranking von Beginn an klar ins Hintertreffen geraten würde, der wurde überrascht. Die Thailänderin präsentierte sich auf Augenhöhe und erkämpfte sogar das Rebreak, nachdem sie den Aufschlagverlust zum 2:4 kassierte. Doch auch ein abgewehrter Satzball konnte die Satzführung für die klare Favoritin nicht verhindern, die mit zunehmender Spielzeit die Kontrolle übernehmen konnte.

Aryna Sabalenka mit Leistungssteigerung im zweiten Satz

Nachdem Aryna Sabalenka auch im zweiten Satz das erste Break vorlegte, schnupperte ihre Gegnerin erneut an der Breakchance. Doch dieses Mal ohne Erfolg. Die dreifache Grand-Slam-Siegerin steigerte ihre Leistung und ließ sich den Sieg nach 77 Minuten nehmen.

Zuvor mühte sich die Weltranglistenfünfte Jasmine Paolini zu einem knappen Dreisatzsieg gegen die Dänin Clara Tauson. Nach Satzrückstand steigerte sich die zweifache Grand-Slam-Finalistin und steigt mit dem 1:6, 7:5, 6:4-Erfolg in die dritte Runde auf.

Dort wartet auf die Italienerin Magda Linette, die sich ebenfalls in drei Sätzen gegen Moyuka Uchijima durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau von den China Open in Peking