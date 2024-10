WTA Peking: Osaka muss im Achtelfinale gegen Gauff aufgeben

Coco Gauff ist in das Viertelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers von Peking eingezogen. Gegnerin Naomi Osaka musste nach dem zweiten Satz aufgeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.10.2024, 17:25 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka musste gegen Coco Gauff in Peking aufgeben

Schade um dieses Schlagermatch im Achtelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking. Denn Naomi Osaka, die beim Stand von 6:3 und 4:3 (mit Break) schon auf der Siegerstraße schien, gab nach dem Verlust des zweiten Satzes wegen körperlicher Beschwerden auf.

Osaka hatte sich schon im ersten Satz Medikamente geben lassen, offenkundig fühlte sich die viermalige Major-Siegerin nicht wohl. Gauff trifft nun übermorgen im Viertelfinale auf Überraschungsfrau Yulia Starodubtsewa, die sich gegen Anna Kalinskaya mit 7:5 und 6:0 durchsetzen konnte. Wenn es nach der Amerikanerin geht, dann gerne auch mal bei Tageslicht. Das merkte Gauff in ihrem On-Court-Interview an. Bislang musste die US-Open-Siegerin von 2023 immer in der Night Session ran.

Das zweite Viertelfinale in der unteren Hälfte bestreiten Paula Badosa und Shang Zhuai. Die Spanierin schlug Jessica Pegula ebenso glatt wie Zhang die Polin Magdalena Frech.

Die obere Hälfte trägt ihre Viertelfinal-Partien schon morgen aus. Turnierfavoritin Aryna Sabalenka trifft dann auf Madison Keys.

