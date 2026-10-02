WTA Peking: Sabalenka und Noskova fassen sich kurz

Aryna Sabalenka und Wimbledonsiegerin Linda Noskova hatten nur wenig Probleme bei ihrem Auftakt in Peking.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.10.2026, 14:24 Uhr

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Sabalenka hatte in Runde 1 von einem Freilos profitiert, in Runde 2 gewann sie gegen Renata Zarazua glatt mit 6:1, 6:3. Sie trifft nun auf Nikola Bartunkova aus Tschechien.

Sabalenka hatte nach einem schwachen Sommer bei den US Open wieder eine gute Form gezeigt und war ins Finale vorgestoßen, hier unterlag sie aber Elena Rybakina - die sie auch im WTA-Ranking überholte. Rybakina ist in Peking topgesetzt.

Auch Naomi Osaka ist weiter

Außer Sabalenka waren auch Wimbledonsiegerin Linda Noskova und French-Open-Championesse Mirra Andreeva erfolgreich. Noskova schlug Elena-Gabriela Ruse mit 6:4, 6:1; Andreeva siegte nach anfänglichen Problemen gegen die Wildcardspielerin Yue Yuan mit 3:6, 6:0, 6:0. Ebenfalls weiter: Naomi Osaka durch ein 6:3, 3:6, 6:3 über Maria Timofeeva und Karolina Muchova mit einem 7:6 (3), 6:1 über Katie Boulter.

Muchova gelang dabei auch der Punkt des Tages.

Ein frühes Aus ereilte indes Jasmine Paolini: Die Italienerin tut sich in 2026 nach wie vor schwer, sie unterlag Daria Snigur mit 6:3, 6:7 (5), 2:6.

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