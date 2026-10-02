WTA: Auch Karolina Pliskova beendet ihr Tennisjahr

Ex-Nummer 1 Karolina Pliskova hat ihre Saison 2026 beendet - und darf durchaus stolz auf sich sein.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.10.2026, 12:15 Uhr

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© Getty Images

“Nach allem, was mein Körper in den letzten Monaten durchgemacht hat, gibt es ein paar Kleinigkeiten, die etwas Zeit brauchen, um richtig zu heilen. Nichts Ernstes, aber im Moment ist es sinnvoll, meinem Körper die Zeit zu geben, die er braucht, anstatt mich einfach durchzubeißen”, schrieb die Tschechin auf Instagram.

Pliskova hatte sich nach langer Verletzungspause in 2025 in diesem Jahr zurückgemeldet. Und sich mit beachtenswerten Ergebnisse wieder nach oben gespielt - aktuell steht sie auf Platz 51. Auch wenn es gegen die Topspielerinnen der Szene nur wenig zu holen gab. 22 Matches gewann sie in 2026, bei 13 Niederlagen. Angesichts ihrer langen Auszeit eine gute Bilanz.

Die 34-Jährige war zuvor viele Jahre dauerpräsent in den Top 10 und stand 2026 sogar auf Platz 1 der Welt.

Bei den US Open (2016) und in Wimbledon (2021) erreichte sie zudem die Finals.

Auch Emma Navarro, ebenfalls eine Rückkehrerin, gab gestern bekannt, ihre Spielzeit 2026 zu beenden, um sich zu erholen.