Comeback in Brisbane: Karolina Pliskova beendet lange Leidenszeit

Karolina Pliskova geht in der kommenden Woche beim WTA 500er-Turnier in Brisbane an den Start und kehrt damit nach ca. 16 Monaten auf die Tour zurück.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 31.12.2025, 00:10 Uhr

Um Karolina Pliskova ist es im Jahr 2025 ruhig gewesen. Grund dafür waren anhaltende Verletzungsprobleme, die eine Operation unausweichlich machten. Für das Jahr 2026 hat die Tschechin nun ihr Comeback angekündigt und hofft auf ein Ende einer langen Leidenszeit. “Ich hatte überall Schmerzen”, fasst die ehemalige Weltranglistenerste die Zeit zusammen.

“Es gab Momente in denen ich dachte, dass ich niemals zurückkommen werde”, erzählte Karolina Pliskova in einem Interview, die sich nach den US Open 2024 einer Operation am linken Knöchel unterziehen musste. Doch schnelle Besserung sollte anschließend nicht eintreten. Stattdessen war im Mai des noch aktuellen Jahres ein weiter Eingriff notwendig. Im September und Oktober spielte die 33-Jährige zwei WTA Challenger, doch erneut streikte der Körper.

Pliskova gibt Comeback in Brisbane

Doch nun scheint die lange Leidenszeit für Karolina Pliskova beendet zu sein. Mit ihrem Protected Ranking meldete die 17-fache Titelträgerin auf der WTA Tour für das 500er-Event zum Saisonauftakt in Brisbane nach reiflicher Überlegung: “Ich habe langsam mit dem Training begonnen und dann entschieden mit Beginn des Jahreswieder einzusteigen”.

Für Pliskova würde das Erstrundenmatch in Australien gleichbedeutend mit dem ersten Duell auf der WTA Tour sein 16 Monaten sein. Als Favoritin bei den Australian Open dürften trotz guter Leistungen jedoch noch anderen Spielerinnen gehandelt werden. Aber wer weiß das schon.