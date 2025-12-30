Wettlauf mit der Zeit beginnt: Loïs Boisson verpasst den United Cup

Loïs Boisson wird den Saisonstart beim United Cup verpassen. Wackeln sogar die Australian Open?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.12.2025, 10:20 Uhr

© Getty Images Loïs Boisson ist noch nicht bereit für die neue Saison

Loïs Boisson bangt um ihren Start bei den Australian Open. Wie die Französin in den sozialen Medien mitteilte, musste sie ihren geplanten Start beim United Cup absagen. Grund dafür sei ein “kleiner Rückschlag” während der Vorbereitung, so die 22-Jährige: "Es war eine sehr schwere Entscheidung, weil ich mich wirklich darauf gefreut habe, Frankreich zum ersten Mal bei einem Teamevent zu vertreten.”

Neue französische Nummer eins beim United Cup ist Leolia Jeanjean, die ihr Land gemeinsam mit Arthur Rinderknech anführt. In der Gruppenphase bekommt es Frankreich in Perth mit Italien (Jasmine Paolini und Flavio Cobolli) sowie der Schweiz (Belinda Bencic und Stan Wawrinka) zu tun.

Boisson sorgte in Paris für Furore

Boisson werde indes “alles Mögliche" tun, um rechtzeitig für die Australian Open fit zu werden. Das Grand-Slam-Turnier in Melbourne startet am 18. Januar. Als Nummer 36 der Welt wäre Boisson - Stand jetzt - knapp nicht gesetzt.

Boisson war in der abgelaufenen Saison bei den French Open als erste Wildcard-Starterin der vergangenen 40 Jahre ins Halbfinale vorgedrungen und dort an der späteren Siegerin Coco Gauff gescheitert. In der Weltrangliste hatte sie damals einen Sprung von Platz 361 auf 65 gemacht, später in der Saison folgte der Turniersieg in Hamburg.